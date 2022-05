Piknik Naukowy - już 21 maja w Koperniku

Jak się chodzi po wodzie? Co robią małże w przyszłej kranówce? Czy prarekiny miały zdrowe zęby? Czy kropla wody może lewitować? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy na 25. Piknik Naukowy, którego bohaterką będzie WODA. Startujemy 21 maja o godz. 11, kończymy o 20. Impreza jest bezpłatna, można dołączyć w dowolnym momencie.

Piknik nad wodą

Piknik Naukowy odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik. W budynku i wokół niego pojawią się stanowiska i namioty piknikowe. Znajdziecie je przed budynkiem, na wystawach, nad Wisłą, w Pawilonie 512, w centrum konferencyjnym i sali audytoryjnej. Swoje pokazy, warsztaty, eksperymenty i wykłady zaprezentuje 50 gości specjalnych.

Jej Wysokość Woda

Woda to źródło życia. Niestrudzenie krąży w środowisku, zmieniając stan skupienia. Te same cząsteczki, które teraz tworzą ocean, parę miesięcy później mogą się znaleźć się w pokrywie śnieżnej gór. Woda jest w powietrzu, w glebie, w nas. Brak dostępu do czystej wody to niebezpieczeństwo dla całych społeczeństw. Za duża jej ilość wywołuje z kolei spustoszenie i budzi grozę. Zagadnienia związane z wodą są przedmiotem niezliczonych badań naukowych. Dotyczą wielu obszarów naszej wiedzy – od filozofii, badań społecznych, historii, poprzez geofizykę, hydrologię, fizykę, modelowanie matematyczne, geografię, botanikę, nauki rolnicze, inżynieryjne, do medycyny a nawet astrofizyki. Ta ogromna różnorodność pokazuje, jak ważną rolę odgrywa woda i jak wielki jest jej potencjał badawczy.

Kropla Wisły i woda bez butelki

Na Pikniku każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy konstruować łodzie, łowić kostki lodu, tworzyć rozkwitające papierowe kwiatki i łapacze mgły. Przyjrzymy się lewitującym kroplom wody i zajrzymy do ich wnętrza. Obejrzymy pod mikroskopem wodę prosto z Wisły i stworzymy własne lampy z świecących glonów. Wejdziemy do wielkiego ucha, przekonamy się, czy sejsmograf rejestruje nasze tupanie i poskaczemy po… wodzie. Sprawdzimy, czy ryba może pływać w miodzie i co łączy plazmę oraz kawę. Przeniesiemy się na leśną polanę, na bagna i na Spitzbergen. Będzie też okazja, by obejrzeć najnowsze wynalazki – superpłetwy, jadalne opakowania, prototypy technologii oczyszczania wody, a także rozwiązania stosowane w medycynie i diagnostyce. Nie zabraknie scenicznych pokazów naukowych. Podczas nich odkryjecie naukowe metody świętowania, wsiądziecie do chemicznej lokomotywy, poznacie fale samotne i towarzyskie oraz dowiecie się, jak piją drzewa. Zagracie na bębnie wodnym i innych nietypowych instrumentach. Zbudujecie koryto rzeki, spojrzycie na wodę przez kamerę termowizyjną i poszukacie świecącego wodoru na Słońcu, korzystając ze specjalnego teleskopu. Pod mikroskopami obejrzycie larwy komarów, rozwielitki, stułbie, toczki i okrzemki. Poznacie też świecące glony, które zabierzecie do domu. Goście specjalni Pikniku Naukowego opowiedzą o własnych badaniach i przybliżą zagadnienia związane z tematyką imprezy.