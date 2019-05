PKO Leasing przejął ponad 94 proc. akcji Prime Car Management

PKO Leasing kupił 11,2 mln akcji spółki Prime Car Management, co stanowi 94,4 proc. jej kapitału zakładowego - poinformował w poniedziałek PKO BP. PKO Leasing za pakiet zajmującej się m.in. wynajmem samochodów firmy zapłacił 267 mln zł.

"W ramach pierwszej fazy wezwania na akcje Prime Car Management, PKO Leasing nabył 94,4 proc. akcji spółki i przejął nad nią pełną kontrolę" - poinformował PKO BP w komunikacie. Jak dodano, PKO Leasing nabył 11,2 mln akcji spółki, co pozwala na objęcie pełnej kontroli nad nią oraz na jej wycofanie z obrotu giełdowego. Prime Car Management (PCM) zajmuje się wynajmem samochodów i zarządzaniem flotą.

Trwa druga faza wezwania na akcje PCM; do 11 czerwca akcjonariusze spółki mogą zgłaszać chęć sprzedaży pozostałych akcji. Cena, jaką PKO Leasing oferuje za każdy walor PCM, w tej fazie wezwania wynosi 20 zł.

Pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP poinformował 20 maja, że PKO Leasing zdecydowało o obniżeniu ceny, po której będą nabywane akcje Prime Car Management objęte zapisami, złożonymi od 23 maja - do 20 zł z 23,75 zł oferowanych w pierwszej fazie zapisów.

To pierwsza tego typu transakcja w historii Grupy PKO Banku Polskiego. W skład przejętej grupy wchodzą: Futura Leasing, Masterlease i MasterRent24.

PKO BP tłumaczy, że dzięki transakcji, "PKO Leasing zdobył pozycję lidera na rynku usług Car Fleet Management, wzmocnił swoją pozycję lidera na rynku leasingu i zaznaczył swoją obecność na rynku najmu krótkoterminowego aut". Dotychczasowa oferta PCM uzupełni produkty PKO Leasing i będzie dostępna w całej Grupie PKO Banku Polskiego.

PKO Leasing, należący do Grupy PKO BP, w 2018 r. osiągnął sprzedaż na poziomie 9,2 mld zł, a udziały spółki w rynku wyniosły 11 proc.

"Dzięki przejęciu, zarówno klienci PKO Leasing jak i dotychczasowi klienci PCM zyskają dostęp do pełniejszej oferty, która będzie teraz bardziej dopasowana do ich potrzeb. PKO Leasing zamierza kontynuować współpracę z dotychczasowymi dostawcami aut i usług dla Prime Car Management oraz włączyć usługi PCM do oferty PKO Leasing" - czytamy.

W komunikacie przekazano, że wynajem długoterminowy to alternatywa dla leasingu. "Dostępne dane pozwalają szacować wielkość floty w najmie długoterminowym w Polsce na poziomie ok. 240 tys. pojazdów. W 2018 r. ich liczba wzrastała w tempie 17,5 proc. r/r, najszybciej w historii. Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób, które skupiają się na użytkowaniu samochodu i nie muszą posiadać go na własność. Z wynajmu długoterminowego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy i klienci indywidualni, którzy chcą jeździć nowymi samochodami, wymienianymi na nowe co 2-3 lata" - czytamy.