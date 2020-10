Końcówka bieżącego tygodnia na globalnych rynkach finansowych upływa pod znakiem rosnącej awersji inwestorów do ryzyka. Nastawienie risk-off sprzyja wzrostowi notowań złota, jako aktywa uznawanego za tzw. bezpieczną przystań.

Obecnie ceny złota oscylują w okolicach 1915-1916 USD za uncję. Jeśli bieżąca sesja nie przyniesie nawrotki cen złota w dół, to bieżący tydzień będzie najlepszy na tym rynku od dwóch miesięcy.

Notowania złota mają za sobą wyjątkowo słaby miesiąc wrzesień. Ceny kruszcu znajdowały się wówczas pod presją siły amerykańskiego dolara. Informacje na temat zdiagnozowanego koronawirusa u Donalda Trumpa mogą jednak zmienić nastawienie inwestorów w kolejnych tygodniach.

Mimo, że na ogół wzrost awersji do ryzyka sprzyja notowaniom USD, to Covid-19 u prezydenta kraju jest dla niektórych sygnałem, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest daleka od bycia pod kontrolą. Jeśli zaś dolar nie będzie kontynuował zwyżek, to notowania złota mogą piąć się dalej w górę.