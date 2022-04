Pogarsza się kondycja brytyjskich gospodarstw domowych

Sporządzone przez Scottish Widows opracowanie, wskazuje ogromny negatywny wpływ rosnących kosztów życia na kondycję finansową Brytyjczyków. Aż 60 proc. gospodarstw domowych nie jest obecnie w stanie zaoszczędzić więcej niż podczas pandemii, a oszczędności tych co je posiadały, topnieją w największym tempie od dziewięciu lat.

Co gorsze, jak ocenia firma emerytalna należąca do Lloyds Banking Group, w ciągu najbliższych 12 miesięcy ponad 70 proc. gospodarstw będzie musiało spożytkować swoje oszczędności by pokryć wydatki.

Tymczasem w lutym inflacja cen konsumenckich w Wielkiej Brytanii wspięła się na najwyższy poziom od 30 lat, ceny wzrosły o 6,2 proc. w ujęciu rocznym. Prognoza organu nadzorującego budżet państwa zakłada, że do końca tego roku CPI podskoczy do 8,7 proc. co będzie największą wartością od 40 lat.