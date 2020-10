Nastroje inwestorów w eurolandzie pogorszyły się w październiku po pięciu miesiącach poprawy, informuje Reuters.

Sentix poinformował, że po badaniu przeprowadzonym w dniach 1-3 października, wskaźnik nastrojów inwestorów w eurolandzie spadł do minus 8,3 z minus 8 we wrześniu. Ankietowani przez Reutersa ekonomiści spodziewali się większego pogorszenia nastrojów i spadku wskaźnika do minus 9,5.

Indeks oceny obecnej sytuacji wzrósł do minus 32 z minus 33 we wrześniu i jest najwyżej od marca. Indeks oczekiwań spadł do 18,8 z 20,8 i jest najniżej od maja. To pokazuje obawy wzrostu zakażeń koronawirusem w zimowych miesiącach, pisze Reuters. Patrick Hussy z Sentix uważa, że niewielki spadek wskaźnika nie ma wielkiego znaczenia i nie pokazuje wzrostu zagrożenia dla gospodarki strefy euro. - Indeks oczekiwań jest wciąż wysoko pomimo spadku o dwa punkty – stwierdził.

