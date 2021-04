Pogorszenie nastrojów na  Wall Street

Na amerykańskich rynkach akcji przeważa podaż. Ubiegły tydzień zakończył się rekordami Dow Jones i S&P500, co mogło skłonić niektórych inwestorów do realizacji zysków. Drugi z indeksów zaliczył już czwarty tydzień wzrostu z rzędu, co nie zdarzyło się od lata ubiegłego roku.

Popytowi nie sprzyja wzrost rentowności obligacji USA. Rentowność “dziesięciolatek” jest bliska pokonania 1,6 proc. Drożeją akcje spółek, które opublikowały dobre wyniki kwartalne, m.in. Harley-Davidson i Coca-Cola. Wśród technologicznych blue chipów najmocniej tanieje Tesla po wiadomości o wypadku auta spółki jadącego bez kierowcy, w którym zginęły dwie osoby. Dodatkowo do przeceny akcji spółki Elona Muska może przyczyniać się gwałtowna przecena bitcoina podczas weekendu.

fot. Boomberg Po ok. 90 minutach sesji Dow Jones i S&P500 tracą ok. 0,5 proc., a Nasdaq spada o 0,9 proc. Podaż przeważa we wszystkich 11 głównych segmentach S&P500. Najmocniej spada IT (-0,8 proc.) i dostawcy dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-1,3 proc.). Najmniejszej straty notują dostawcy dóbr codziennego użytku i nieruchomości (mniej niż -0,1 proc.).

