Pół roku więcej na wymianę kas

Minister finansów przedłuży rozporządzeniem terminy prowadzenia przez podatników ewidencji sprzedaży w kasach online.

Obowiązek wymiany kas fiskalnych na urządzenia online, przewidziany w tym roku, zostanie przesunięty w czasie. Minister finansów (MF) skierował już do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) harmonogram wymiany kas wyłącznie online przewiduje dwa terminy — 30 czerwca 2020 r. i 31 grudnia 2020 r., przypisane określonym grupom podatników. Po zmianie zaproponowanej przez MF przesunięto by te daty odpowiednio do 31 grudnia 2020 r. i do 30 czerwca 2021 r., czyli o pół roku.