Polacy coraz chętniej kupują dwa kółka

70 proc. naszych rodaków ma rower – wynika z ankiety, jaką w tym miesiącu agencja Difference przeprowadziła na zlecenie Krossa, producenta tych jednośladów. Ponad 25 proc. Polaków chce w tym sezonie kupić rower, a kwota jaką zamierza na ten cel przeznaczyć, to średnio 1,6 tys. zł.

Lider dwóch kółek Założony przez Zbigniewa Sosnowskiego Kross w ciągu ponad 30 lat funkcjonowania wysforował się na pierwsze miejsce wśród rodzimych producentów rowerów. Bartosz Wolinski

Największym zainteresowaniem cieszą się rowery miejskie – taki jednoślad chce nabyć co trzeci potencjalny kupiec, który wziął udział w ankiecie. Co czwarty (dokładniej 24 proc.) planuje zakup roweru górskiego, a co dziewiąty (11 proc.) przymierza się do nabycia roweru dziecięcego. Mimo dynamicznego rozwoju e-commerce w ostatnich latach wciąż preferowanym przez Polaków miejscem takich zakupów są wyspecjalizowane sklepy stacjonarne.

Przasnyski producent jest numerem jeden nie tylko na polskim, ale również na czeskim rynku, a na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii mieści się w pierwszej trójce największych graczy. Strategia Krossa zakłada, że w ciągu czterech najbliższych lat stanie się on liderem na każdym z rynków w Europie Środkowej.

24 proc. - takim udziałem w polskim rynku rowerów może pochwalić się - według własnych szacunków - Kross. To oznacza, że jest największym graczem w branży.

50 proc. - o ok. tyle Kross chce zwiększyć w tym roku sprzedaż rowerów i akcesoriów do nich