Polacy stworzyli inteligentny system zarządzania spawarkami

RYWAL-RHC największy w Europie Środkowej dystrybutor sprzętu spawalniczego oraz urządzeń pokrewnych, wprowadza innowacyjne rozwiązanie do zarządzania parkiem spawalniczym rodem z Przemysłu 4.0.

Sztuczna inteligencja, która kiedyś była tematem przewodnim w filmach science fiction, wkracza już w naszą rzeczywistość. Mamy już inteligentny dom (zarządzanie instalacjami w domu za pomocą smartfona), inteligentne samochody (słynny autonomiczny samochód Google), inteligentne urządzenia sprzątające (system monitorowania profesjonalnych maszyn sprzątających stworzony przez EBKF - www.ebkf.eu) oraz inteligentne myjnie samochodowe (zarządzanie bezdotykową myjnią BKF za pomocą aplikacji Carwash Manager - www.bkfmyjnie.pl). Teraz przyszedł czas na inteligentne spawarki.

Czym jest inteligentna spawarka?

Jest to spawarka posiadająca wbudowany rejestrator REJS MOST, który jest specjalną wersją EBKF Manager przeznaczoną na rynek spawalniczy. Rejestrator pozwala na zdalne monitorowanie wydajności spawania. Dzięki zaawansowanej technologii czujniki urządzenia monitorują wiele parametrów spawarki jednocześnie np.: czas jarzenia łuku, natężenie prądu spawania, czy też wydajność operatora maszyny. System został stworzony w 100 procentach w Polsce, a pierwsze wdrożenie polegało na podłączeniu prawie 300 spawarek pracujących na budowach w kraju, ale również poza jego granicami, np. w Finlandii.

Twórcami systemu do zdalnego zarządzania urządzeniami spawalniczymi są programiści firmy BKF. Z firmy została wyodrębniona komórka EBKF, która realizuje projekty z obszaru IIoT - Industrial Internet of Things (Przemysłowy Internet Rzeczy). Kariera młodych programistów zaczęła się od stworzenia innowacyjnego systemu zarządzania myjniami - Carwash Manager. Następnie przyszedł czas na EBKF Fleet Manager. W wersji BETA system początkowo służył do monitorowania maszyn sprzątających. Funkcjonował w takiej formie przez kilka lat z bardzo dobrymi rezultatami, co zainspirowało twórców do rozwinięcia możliwości ich oprogramowania i stworzenia inteligentnych spawarek. EBKF Fleet Manager automatyzuje procesy kontroli, a tym samym daje potężne możliwości ograniczania kosztów dla firm oferujących usługi spawania.

RYWAL-RHC zawsze był liderem we wprowadzaniu najnowszych rozwiązań związanych ze spawalnictwem na rynek środkowoeuropejski. Firma od 26 lat specjalizuje się w oferowaniu technologii, towarów i urządzeń na najwyższym poziomie. RYWAL-RHC Sp. z o.o znajduje się na liście "2000 Największych Przedsiębiorstw w Polsce", a w 2012 r. otrzymał medal imienia inż. Stanisława Olszewskiego za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa. Chcąc jeszcze lepiej spełniać oczekiwania klientów firma od razu zainteresowała się innowacyjnym projektem młodych programistów. Teraz, wraz z partnerem technologicznym, wprowadza system umożliwiający zdalny nadzór parku spawarek. Daje to możliwość monitorowania urządzeń znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie, za pomocą smartfona. Odległość dzieląca spawarki od osoby sprawdzającej ich pracę na telefonie jest nieistotna. EBKF Fleet Manager umożliwia również monitorowanie lokalizacji.

Zbierane dane są bezpiecznie gromadzone, przetwarzane i analizowane w chmurze, a użytkownik po autoryzacji ma do nich dostęp przez panel administracyjny (z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego). Użytkownik otrzymuje w nim m.in. aktualny status wszystkich monitorowanych spawarek (włączone, wyłączone, spawające), wydajność spawania w zadanych ramach czasowych, wydajność operatora, wystąpienie zdefiniowanych alertów czy zadania przypisane do spawarek lub operatorów.

Szczegółowe monitorowanie

Obecnie EBKF Fleet Manager pozwala na szczegółowe monitorowanie pracy różnych urządzeń, bez względu na ich wiek lub model. Specjalne czujniki, zawarte w narzędziu o kompaktowych rozmiarach, montuje się bezpośrednio w maszynach. Elastyczność rozwiązania pozwala na dostosowanie usługi pod indywidualne potrzeby klienta. Wszystko zależy od bezpośredniej konfiguracji. Co więcej Fleet Manager daje możliwość podłączenia zewnętrznych czujników (prądu, RFID) oraz swobodnej integracji z zewnętrznymi urządzeniami. Skutkiem tak elastycznego podejścia, jest powstanie systemu, który jest w stanie obsługiwać dowolny typ maszyn i urządzeń sterujących. - Dużą zaletą naszego systemu jest to, że można go łatwo spersonalizować pod kątem oczekiwań każdego zainteresowanego podmiotu – podkreśla CEO BKF Piotr Andrzejewski.

Takie podejście BKF do prowadzonego biznesu, przyczyniło się do zrealizowania już kilkunastu wdrożeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych. Współpraca BKF oraz grupy RYWAL-RHC zaowocowała podpisaniem umowy na dystrybucję innowacyjnego rozwiązania EBKF, nazwano go REJS MOST.

Dystrybucja systemu EBKF do urządzeń spawalniczych, będzie odbywała się na rynku polskim oraz rynkach, na których spółka posiada swoje oddziały: Litwa, Rosja, Białoruś, Słowacja, Rumunia oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.