Politechnika Białostocka uruchamia studia MBA

Na Politechnice Białostockiej od sierpnia ruszy rekrutacja na studia MBA.

Od sierpnia ruszy nabór na 1,5 roczne studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na Politechnice Białostockiej (PB) - poinformowała uczelnia. Studia będą odbywały się na Wydziale Inżynierii Zarządzania i rozpoczną się w październiku.



Uzyskanie dyplomu MBA będzie możliwe dzięki umowie, którą PB zawarła na realizację kursu z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów. Uczelnia podkreśla, że dzięki temu będzie można zdobyć interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności menedżerskie oraz prestiżowy dyplom MBA.



"Rekrutację formalnie rozpoczniemy od 1 sierpnia i potrwa do końca września" - poinformowała PAP koordynatorka programu MBA, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB prof. Joanna Ejdys i dodała, że za ok. miesiąc będzie można określić jakie jest zainteresowanie programem MBA.



"Liczymy na to, że wśród kandydatów na studia MBA, znajdą się osoby z wykształceniem technicznym – nasi absolwenci inżynierowie, np. kierownicy działów konstrukcyjnych, zarządzający grupą pracowników. Wiedza z zakresu zarządzania może im pomóc choćby w komercjalizacji wyników badań czy lepszym prowadzeniu własnych przedsiębiorstw" - powiedziała prof. Ejdys.



Uczelnia przekazała, że program MBA skierowany jest przede wszystkim do kadry kierowniczej, właścicieli firm, twórców start-upów, osób, które zajmują się zarządzaniem, a oferowane studia mają być miejscem wymiany doświadczeń oraz poznawania nowego spojrzenia na biznes.



Monika Rokicka z działu promocji PB poinformowała PAP, że podczas naboru, kandydatów będzie czekała rozmowa kwalifikacyjna, w której m.in. będą poproszeni o podanie swojej motywacji podjęcia studiów w programie MBA. Wymogiem jest minimum 3-letni staż pracy, preferowany na kierowniczym stanowisku.



Uczelnia zachęca chętnych do obserwowania strony https://wiz.pb.edu.pl/, na której wkrótce pojawią się szczegółowe informacje na temat naboru chętnych na studia. Grupy zajęciowe mają liczyć od 20 do 25 osób.



Politechnika Białostocka poinformowała, że Program Executive MBA na Wydziale Inżynierii Zarządzania będzie trwał 3 semestry i będą to studia w trybie stacjonarnym. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, ale słuchacze uczyć się będą także on-line. Szczególny nacisk ma być kładziony na zajęcia praktyczne. Są to studia odpłatne. Dla kandydatów, którzy zgłoszą się do końca sierpnia opłata wynosi 7,9 tys. zł za semestr.