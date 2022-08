Półmetek sezonu wyników w USA za nami

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wszystko wskazuje na to, że był to kolejny udany kwartał dla spółek z Wall Street. Do 29 lipca 278 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 opublikowało wyniki, z czego w ok. 75 proc. przypadków były one lepsze od oczekiwań.

Najwięcej pozytywnych zaskoczeń do tej pory pojawiło się w sektorach podstawowych dóbr konsumpcyjnych (85 proc.) i IT (83 proc.), a najmniej pozytywnych zaskoczeń pojawiło się w takich sektorach, jak: nieruchomości (59 proc.) i usługi komunikacyjne (64 proc.). Rynek szczególnie dobrze zareagował na wyniki firm takich, jak Apple, Microsoft, Google i Amazon.