Polpig: znacznie wzrosły ceny skupu tuczników

W ślad za znacznym wzrostem notowań cen tuczników w krajach UE, rosną ceny skupu żywca wieprzowego na rynku krajowym. Obecnie średnia cena skupu tuczników wynosi 8,40 zł/kg. Wojna w Ukrainie spowodowała wzrost kosztów produkcji - informuje Polpig.

Cena skupu tuczników na krajowym rynku w z ciągu tygodnia wzrosła o 1,2 zł /kg do średnio 8,4 zł/kg (w kl E). Pomimo wzrostu cen skupu żywca wieprzowego w Polsce trudno pokryć rosnące koszty produkcji związane nie tylko z cenami pasz, ale z coraz wyższymi kosztami paliwa i energii oraz rosnącą inflacją, do tego dochodzi niepewność, co do dalszego wpływu wojny w Ukrainie na europejską gospodarkę - zauważa prezes Krajowego Związku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej PolPig Aleksander Dargiewicz.