Polska chce Expo2030 w Odessie

Jeszcze kilka miesięcy temu Rosja walczyła z Ukrainą o organizację Expo2030. Pierwsza zgłosiła kandydaturę Moskwy, druga Odessy. Po zaostrzeniu agresji Rosji w Ukrainie Międzynarodowe Biuro Wystaw zawiesiło kandydatury obu krajów. Na takie rozwiązanie nie zgadza się polski rząd.

- W obecnym kontekście politycznym chcemy, by Międzynarodowe Biuro Wystaw wykluczyło Rosję z możliwości ubiegania się o organizację imprezy oraz poparło kandydaturę Ukrainy. Wszystko wskazuje na to, że do 2030 r. działania wojenne na terenie Ukrainy nie będą kontynuowane. Postawienie na Odessę jest symboliczne i to jedyny możliwy wybór. Taki wniosek składam do biura wystaw – mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Kandydują również Rzym, Busan (Korea) i Rijad. Organizator wystawy światowej zostanie wybrany w 2023 r. przez 169 krajów członkowskich.

- Jesteśmy w kontakcie z włodarzami Odessy, którzy podtrzymują ofertę i oczekują na procedowanie ich wniosku. Jestem po konsultacji z premierem i jesteśmy w stanie wspierać miasto. Być może Odessa nie będzie mogła być organizatorem, ale wówczas mogłoby to być inne ukraińskie miasto. Jestem przekonany, że państwa uczestniczące w głosowaniu poprą naszą koncepcję, która jest częścią odbudowy Ukrainy, na którą przygotowuje się cały świat, a której my będziemy koordynatorem – zapewnia Waldemar Buda.