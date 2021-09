Polskę boli wysoka inflacja, Europę niska

Prognozy dla inflacji w Polsce są dużo wyższe niż w strefie euro, co może mieć implikacje dla kursu złotego. Wiele osób martwi się wysoką inflacją, do tego stopnia, że prezes banku centralnego co rusz musi się tłumaczyć i przekonywać, że ceny w końcu wyhamują. Tymczasem w strefie euro sytuacja jest trochę inna — tam bank centralny wciąż ma problem z przekonaniem ludności, że inflacja może być wyższa i może osiągnąć cel inflacyjny. Ta rosnąca różnica w perspektywach inflacyjnych między Polską a strefą może być czynnikiem osłabiającym złotego.