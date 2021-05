Polski Ład wymaga zmian

Mija tydzień od prezentacji programu społeczno-gospodarczego Polski Ład. W tym czasie pojawiło się wiele analiz, rządzący ujawnili nowe informacje, był czas na dłuższą refleksję. Ponieważ czekają nas jedne z największych zmian podatkowych ostatnich lat, temat zasługuje na pogłębienie.

Nowe informacje potęgują wątpliwości. Pominę już problem polegający na tym, że nie został on zaprezentowany przez rząd, tylko przez partię – nie ma go na stronach kancelarii premiera. Mamy przez to do czynienia z degradacją roli struktur państwa na rzecz struktur partii, ale tę kwestię zostawiam politologom. Poświęcę natomiast więcej uwagi zmianom podatkowym, które są praktycznie jedynym dużym i konkretnym rozwiązaniem zaprezentowanym przez PiS. Szczegóły i analizy, które poznaliśmy w minionych dniach, wskazują, że w zmianach podatkowych tkwi wiele zmarnowanych szans. Ten program zasługuje na przemyślenie od nowa.