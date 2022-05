Polski przemysł motoryzacyjny [PODCAST]

Motoryzacja daje zatrudnienie ponad 200 tys. ludzi w Polsce. Pracują nie tylko w fabrykach koncernów Volkswagen, Stellantis, Fiat czy Toyota, lecz także w mniejszych zakładach dostarczających części i podzespoły na niemal wszystkie rynki. Cały polski konglomerat motoryzacyjny odpowiada za ponad 8 proc. naszego PKB. Z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, rozmawiam o tym, jak do tego doszło. Dlaczego pod koniec XX w. zachodni inwestorzy stawiali właśnie na Polskę. Jest też słowo o powodach, dla których niektóre inwestycje nam uciekły, o tym czy mamy szansę na nowe motoryzacyjne inwestycje oraz… dlaczego rozpadł się związek fabryki z warszawskiego Żerania z koreańską marką Deawoo.

Nie rozpadł się za to inny związek. Polsko-japoński. I choć ślub odbył się już dwie dekady temu, pożycie kwitnie. Toyota zbudowała fabrykę w Wałbrzychu na początku XXI w. Wtedy była to jedna linia produkcyjna, z której zjeżdżał jeden komponent. Dziś to dziewięć linii, dwie fabryki i trzytysięczna armia pracowników. Jeszcze bardziej urosła rola, jaką ten polski zakład pełni w siatce produkcyjnej japońskiego koncernu. O ocenę wyboru Polski pod budowę zakładu produkcyjnego poprosiłem Dariusza Mikołajczaka, prezesa Toyota Motor Manufacturing Poland.

Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering, też ocenia, ale potencjał polskiego przemysłu do roli, jaką stawia przed nim elektromobilna przyszłość. Już dziś mamy największą w Europie fabrykę baterii do aut elektrycznych. Już dziś polskie zakłady odpowiadają za niemal jedną trzecią dostaw baterii do europejskich fabryk. Moce produkcyjne są jednak naszą konkurencyjną przewagą. Są nią też kompetencje polskich inżynierów. Będzie zatem o kompenetcyjnej transformacji w polskim przemyśle motoryzacyjnym i o tym, ile mogą zarabiać ci, których umiejętności nadążają za elektromobilną transformacją.

Na koniec Paweł Gos, szef Exact Systems, opowiada o… śpiącej królewnie. W Ukrainie trwa wojna. Ale Ukraina jest też bardzo blisko świata zachodniego. O krok przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Gdy zgaśnie wojenna pożoga, a Ukraina stanie się członkiem Wspólnoty, otworzy się przez Europą niesłychanie atrakcyjny inwestycyjnie rynek. Jak przebudzenie się tej „królewny” wpłynie na polski przemysł motoryzacyjny? Czy w Europie śpią jeszcze inne „królewny”? M.in. o to pytam Pawła Gosa. Serdecznie zapraszam.

Wszystkie odcinki „Pulsu Biznesu do słuchania” są dostępne na stronie pb.pl/dosluchania oraz w aplikacjach podcastowych, m.in. na Spotify i Apple Podcasts.

1' Jakub Faryś o wykorzystanych i utraconych szansach

12'15" Dariusz Mikołajczak o rozwoju polskiej inwestycji Toyoty

21'15" Tomasz Szpikowski o potencjale przemysłu elektromobilnego

35'27" Paweł Gos o śpiącej królewnie