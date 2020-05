Polsko-hiszpańskie konsorcjum na S-19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construcción.

Zbudują one ponad 10 km drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. Wartość oferty wynosi 2,23 mld zł. Podpisanie umowy musi poprzedzić kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie będzie odwołań, dyrekcja i wykonawcy mogą podpisać umowę. Na jej zrealizowanie konsorcjum ma 54 miesiące, w tym 21 miesięcy na projektowanie i 33 miesiące na roboty budowlane. Nowa trasa powinna więc być gotowa do 2025 r. Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnej społeczności, jak też dla ruchu tranzytowego.