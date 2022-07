Ponad 8 mln ton plastiku trafia co roku do oceanów

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ponad 8 milionów ton plastiku trafia co roku do oceanów i powoduje zagrożenie dla żyjących w nich organizmów - alarmuje brytyjski dziennik "The Guardian". Zaznacza, że trafiające do mórz tworzywa sztuczne to nie tylko śmieci, głównie jednorazowe opakowania, ale i porzucony sprzęt rybacki oraz ogromna ilość mikroplastiku.

Adobe Stock