Poprawa nastrojów przed decyzją Fed

Patrząc na zielone odcienie kontraktów terminowych na indeksy amerykańskich giełd trudno jednoznacznie ocenić, czy nastroje na rynku na tyle się poprawiły by „przełknąć” dzisiejszą decyzję FOMC o kolejnej podwyżce stóp procentowych, co wskazywałoby, że jest ona już wliczona w ceny akcji, czy może jednak to skutek silnych spadków jakie obserwowaliśmy w ostatnich dniach i chęci ich odreagowania.

Fot. rabbimichoel/Pixabay