Poprawy klimatu ciąg dalszy

Wczorajsza sesja przełamała wcześniejszą złą passę krajowego rynku. Wzrostom towarzyszyły większe obroty oraz dobre zachowanie spółek tradycyjnie kojarzonych z działalnością kapitału zagranicznego. Wygląda więc na to, że inwestorzy zagraniczni wykorzystują poprawę globalnego klimatu do zakupu polskich akcji i dzisiaj ten trend był kontynuowany.

W ostatnich dniach na rynek napływają raczej pozytywne wiadomości. Sygnały z Waszyngtonu i Pekinu wskazują na prowadzone rozmowy odnośnie wzajemnej wymiany handlowej. Pojawiają się nawet raporty o zwiększonych zakupach amerykańskich produktów przez stronę chińską, co oznaczałoby wypełnienie słów wcześniej wypowiedzianych przez Donalda Trumpa, co do których inwestorzy podchodzili bardzo sceptycznie. Wczoraj wieczorem Theresa May obroniła także swoje stanowisko przewodniczącej Partii Konserwatywnej i pozostanie premierem, choć z pewnością bardzo osłabionym ostatnimi wydarzeniami. Najważniejszą wiadomością dnia było jednak złagodzenie tonu na linii Rzym-Bruksela.

Włochy zaoferowały obniżenie przyszłorocznego deficytu budżetowego do 2,04% z planowych wcześniej 2,4%, a w Brukseli mówi się o konstruktywnych rozmowach. Wspierało to akcje włoskich banków oraz ogólnie bardziej peryferyjne rynki europejskie. Ten umiarkowany optymizm nie przerwał Europejski Bank Centralny, który zgodnie z oczekiwaniami stóp procentowych nie zmieniał i powtórzył wolę zakończenia programu skupu aktywów. Zmienił jednak nieco swój wcześniejszy optymistyczny ton. Najnowsze projekcje makroekonomiczne zostały bowiem obniżone w przypadku tempa wzrostu w obecnym i przyszłym roku. Także inflacja w 2019 roku według najnowszych zapowiedzi będzie nieco niższa niż szacowano to we wrześniu. Ogólny bilans ryzyk wciąż jest zrównoważony, ale Mario Draghi zaakcentował jego zmianę na bardziej niekorzystny. Pojawiła się także deklaracja chęci reinwestycji środków z zapadających obligacji przez dłuższych czas, także po rozpoczęciu podwyżek stóp procentowych. Tym samym EBC chce utrzymywać wielkość swojego bilansu na niezmienionym poziomie i przez to nastawianie polityki monetarnej ma pozostać łagodne. Te deklaracje osłabiły nieco wspólnotową walutę, ale na rynku akcji przeszły bez większego echa.

Dla GPW słowa Mario Draghiego większego znaczenia nie miały. Ważniejsze było wykorzystanie pozytywnych sygnałów płynących z wczorajszej sesji, co przełożyło się na przekroczenie przez indeks WIG20 poziomu 2300 pkt. Ostatecznie blue chipy zyskały 1,56% i pozytywnie wyróżniały się w Europie. Jeszcze lepiej poradziły sobie spółki średnie, który zyskały ponad 2% i jako pierwsze pokonały lokalne maksima z początku miesiąca.