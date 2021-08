Zacieśnianie kontroli przez Chiny nad Hongkongiem spowodowało rekordowe tempo kurczenia się jego populacji w okresie ostatnich 12 miesięcy. Odpływ ludzi wiązany jest również z pandemią.

W okresie roku zakończonego w czerwcu miasto opuściło 89,2 tys. mieszkańców. Oznacza to spadek populacji Hongkongu do 7,39 mln. Oznacza to utrzymanie tempa kurczenia się jej o 1,2 proc. rocznie, największego od co najmniej sześciu ostatnich dekad.