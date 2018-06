Porsche inwestuje w... młodość

Szacowna niemiecka marka kupiła pakiet akcji młodego producenta elektrycznych samochodów z Chorwacji

Porsche zostało założone w 1931 r. przez konstruktora i inżyniera Ferdinanda Porsche, Rimac Automobili powstało w 2009 r., więc na swoim liczniku nie ma nawet dekady. Obie firmy łączy jednak o wiele więcej niż sam fakt, że ich nazwy wzięły się od nazwisk twórców. Porsche, które gotówki ma w kasie pod dostatkiem, zakupiło 10-procentowy pakiet udziałów w chorwackim przedsiębiorstwie Rimac Automobili. Niemcy stają się więc mniejszościowym udziałowcem, choć ważniejsze dla nich jest partnerstwo technologiczne z młodą, energiczną firmą, a przede wszystkim z Matem Rimaciem, jej założycielem i prezesem. To 30-latek urodzony w Chorwacji, który wczesne lata szkolne spędził we Frankfurcie, ale powrócił do ojczyzny i tam zaczął marzyć o skonstruowaniu szybkiego auta elektrycznego, które ma być „hypercarem”, czyli czymś szybszym i mocniejszym od popularnych superaut. Firma została założona w garażu, ale po kilku latach zatrudnia już 400 pracowników, natomiast jej założyciel jest nagradzany nie tylko w Chorwacji.

Zobacz więcej ZASTRZYK PIENIĘDZY: Mate Rimac pozostaje większościowym udziałowcem, a pozyskane fundusze mają pomóc w dalszej ekspansji firmy. Inwestycja dotyczy zresztą nie tylko Rimac Automobili, ale także spółki zależnej Greyp Bikes, która sprzedaje elektryczne rowery za 7,2 tys. EUR. Fot. ARC

Najnowszym wcieleniem jego wizji jest model c_two, zaprezentowany w marcu tego roku na targach motoryzacyjnych w Genewie. To dwumiejscowa, elektryczna maszyna, która ma pod maską prawie 2000 koni mechanicznych i rozpędza się do ponad 400 km/h. Jeszcze istotniejszy od osiągów na prędkościomierzu jest jednak zasięg tego elektrycznego potwora — na jednym ładowaniupokonuje aż 650 km, oczywiście przy bardzo spokojnej jeździe, a baterie można naładować w 80 proc. w zaledwie pół godziny. Firma ma wyprodukować tylko 150 egzemplarzy, ale to nie problem, bo zarabia już nie tylko na sprzedaży samochodów. Strona internetowa Rimac Automobili podzielona jest na dwie części — „hypercary” i technologię.

Chorwaci dostarczają komponenty i całe systemy m.in. Aston Martinowi i Jaguarowi. Rimac trafił ostatnio na kolumny plotkarskie brytyjskich dzienników, bo to on pomógł przerobić na „elektryka” starego jaguara e-type z napędem benzynowym. Z auta korzystali Meghan Markle i książę Harry podczas przyjęcia weselnego. Porsche kupuje więc nie tyle udziały w raczkującej firmie, co wejście do innowacyjnego inkubatora pomysłów. Niemcy nie są nowicjuszami na rynku elektrycznych aut, ale w tej branży w rywalizacji w czołowymi graczami przyda się każda inżynierska głowa. Tym bardziej, że koncern zapowiada, iż zainwestuje nawet 6 mld EUR w rozwój pojazdów elektrycznych do 2022 r. To dwa razy więcej, niż pierwotnie planował.

Na początku czerwca Niemcy poinformowali, że elektryczny model, którego produkcja rozpocznie się w przyszłym roku, będzie się nazywał taycan, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „ożywionego, młodego konia”. Koncern nawiązuje tym samym do swojego logo, w którym widnieje skaczący rumak. © Ⓟ