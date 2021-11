Porzućcie wszelką nadzieję

Apel o prezydenckie weto

W obliczu jaskrawego naruszenia wywodzonej z Konstytucji RP zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz w związku z naruszeniem trybu prowadzenia konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy podatkowej z tzw. Polskiego Ładu.

Ustawa ta stanowi jedną z największych zmian podatkowych ostatnich 30 lat. Proponowane przepisy zawierają ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych zawartych w nowelizacji 26 ustaw. Tak rozległe zmiany powinny być przygotowane w ramach szerokiego dialogu, popartego pogłębioną analizą skutków projektowanych zmian, a także wprowadzane z długim vacatio legis – pozwalającym przedsiębiorcom i firmom przygotować się na wchodzące w życie zmiany.

Niestety, zmiany te zostały wprowadzone z jaskrawym naruszeniem wszelkich wymienionych zasad: Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu wersję projektu zawierającą zupełnie nowe rozwiązania podatkowe, które nie zostały poddane wcześniej żadnym konsultacjom. Przykładem jest tzw. minimalny podatek przychodowy, który zdaniem rządu miał opodatkować głównie duże międzynarodowe korporacje, a w praktyce najmocniej uderzy w polskie małe i średnie niskomarżowe przedsiębiorstwa, zwłaszcza w handlu i dystrybucji. Nikt nie odmawia rządowi prawa do zmian podatkowych, ale w dbałości o jakość prawa i jego kluczowego wpływu na firmy i gospodarkę, ustawy w tym obszarze powinny były być rzetelnie konsultowane – w szczególności ze środowiskami przedsiębiorców i pracodawców, które będą obarczone konsekwencjami tych zmian.

Przedsiębiorcy chcą uczciwie płacić podatki, jednak powinny one być możliwie proste i przejrzyste. Tymczasem niska jakość wprowadzanych przepisów oraz wątpliwości interpretacyjne jeszcze bardziej zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Państwo nie powinno wykorzystywać swojej dominującej pozycji w procesie legislacyjnym i zastawiać na podatników pułapek w postaci niejasnych przepisów prawa. W przypadku tak licznych zmian, jakie przewiduje Polski Ład, podatnicy będą mieli na przygotowanie się do nich mniej niż dwa miesiące i w dodatku będą to miesiące przypadające na bardzo wymagający dla każdej firmy okres przełomu roku.

Odmowa podpisu pod ustawą będzie sygnałem świadczącym o poczuciu odpowiedzialności za przyszłość rozwoju gospodarczego naszego kraju i szansą na rozpoczęcie procesu legislacyjnego na nowo, bez zupełnie niezrozumiałej presji czasowej, z którą mieliśmy do czynienia przy aktualnej rewolucji w podatkach.

Rada Przedsiębiorczości