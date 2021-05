Potężny wzrost eksportu Polski do Niemiec

W ciągu roku eksport towarów z Polski do Niemiec wzrósł o ponad jedną piątą. I nie jest to efekt niskiej bazy z zeszłego roku, a wyjątkowego ożywienia przepływów handlowych między dwoma krajami. Wygląda na to, że pandemia mogła wzmocnić pozycję polskich fabryk w niemieckich łańcuchach dostaw, szczególnie w obszarze motoryzacji.

W marcu eksport z Polski do Niemiec sięgnął 7,15 mld EUR, co oznaczało wzrost o 22 proc. rok do roku, wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z moich szacunków wynika, że po odjęciu efektów sezonowych w ciągu miesiąca eksport wzrósł o 2,6 proc. (GUS nie podaje danych odsezonowanych, więc ten szacunek musiałem wykonać sam), co jest bardzo mocnym wynikiem. Oznacza to, że wzrost nie jest tylko efektem niskiej bazy z zeszłego roku, ale fundamentalnie mocnego trendu. Jak widać na wykresie, od jesieni 2020 r. nastąpiło potężne ożywienie sprzedaży z Polski do Niemiec.