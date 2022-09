Potrzebne są skuteczne narzędzia sprzedaż

2022 to rok pełen wyzwań dla branży deweloperskiej. Szybko rosnące stopy procentowe spowodowały ograniczenie zdolności kredytowej i załamanie sprzedaży mieszkań. W tym trudnym czasie firmy deweloperskie zaczęły szukać narzędzi pozwalających im dotrzeć do osób, które zostały na rynku. O skutecznym pozyskiwaniu klientów, narzędziach dla deweloperów i rebrandingu portalu rynekpierwotny.pl rozmawiamy z Grzegorzem Kurowskim i Pawłem Moszczyńskim, właścicielami Property Group.

Jako jedni z niewielu mówimy, jak rzeczywiście wygląda proces zakupu nowego M. Jest on trudny i stresujący z punktu widzenia użytkownika. Jako rynkowy lider staramy się więc każdego przeprowadzić przez ten proces bezpiecznie, dając odpowiednią pomoc, wiedzę i narzędzia. Grzegorz Kurowski prezes zarządu Property Group

Ostatnie dwa lata to okres intensywnych zmian dla firmy Property Group. Wprowadziliście nową wersję portalu rynekpierwotny.pl, platformę analityczną BIG DATA, rozbudowujecie ofertę dla deweloperów, rozwijacie przy tym cały czas bliźniaczy portal GetHome.pl i to wszystko w czasie największej zmienności, jaką rynek nieruchomości przeżywa od 2008 r.

Grzegorz Kurowski: To prawda, nie próżnujemy i nie boimy się odważnych zmian, nawet w trudnych czasach. To jednak wynika z charakteru naszej organizacji. Od początku funkcjonujemy w otoczeniu, które cały czas się zmienia, i staramy się do niego dostosować. Byliśmy świadkami dwóch spowolnień gospodarczych, które m.in. uświadomiły nam, że lider musi uciekać do przodu i nieustannie się rozwijać. Pora na kolejny krok, a zarazem duże wyzwanie – rebranding naszego głównego produktu: portalu rynekpierwotny.pl.

Z czego wynikają niniejsze zmiany i jaki jest ich cel?

G.K.: Na początku trzeba powiedzieć, że to był długi i bardzo trudny proces. Nie tylko ze względu na sentyment do starej identyfikacji, która towarzyszyła nam od ponad 11 lat. Sam rebranding poprzedziły warsztaty i dogłębna analiza, na bazie której z pomocą renomowanej agencji BNA zbudowaliśmy nową strategię marketingową marki. W ciągu ostatnich lat nasz serwis zmieniał się i ewoluował z portalu prezentującego oferty lokali do najskuteczniejszego narzędzia w Polsce łączącego deweloperów z klientami rynku mieszkaniowego. To wpłynęło na to, jak postrzegany jest on obecnie przez użytkowników oraz deweloperów. Po 13 latach działalności musieliśmy na chwilę się zatrzymać i spojrzeć szerzej na markę. Postanowiliśmy na nowo zdefiniować własną tożsamość – to, kim teraz jesteśmy, do kogo i jak mówimy, co proponujemy i czyje problemy rozwiązujemy.

Hasło „Przeprowadzimy Cię” dla użytkowników oznacza, że przeprowadzamy ich przez trudny proces zakupu mieszkania, zdobywanie finansowania czy wyposażenie lokalu. Deweloperów przeprowadzamy zaś przez proces promocji nieruchomości aż do jej finalnej sprzedaży. Paweł Moszczyński członek zarządu Property Group

Paweł Moszczyński: Rebranding ma na celu podkreślenie konkretnych, unikalnych cech, które nas wyróżniają. Po pierwsze, jesteśmy portalem internetowym i wyszukiwarką nieruchomości, stąd sufiks „*.pl” w nazwie. Po drugie, jesteśmy największym polskim portalem specjalizującym się wyłącznie w rynku pierwotnym i szczegółowo badającym potrzeby oraz zachowanie jego użytkowników. Dzięki temu dostarczamy deweloperom świadomych klientów, faktycznie zainteresowanych ich ofertami, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Jak wynika z badania pracowni Kantar przeprowadzonego w 2021 r. na zlecenie Property Group, aż 99 proc. firm deweloperskich jest zadowolonych ze współpracy z nami. Nie byłoby to możliwe bez zaawansowanego systemu rekomendacji, opartego na inteligentnych algorytmach i uczeniu maszynowym. Po trzecie, jako jedyni mamy tak bogaty wybór ofert z rynku pierwotnego. W zasadzie użytkownicy nie muszą korzystać z innych serwisów, bo najlepsze oferty z największych miast mogą znaleźć u nas. Po czwarte, dostarczamy bardzo szczegółowych i wartościowych danych z rynku deweloperskiego, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Świadczy o tym rosnąca liczba zapytań o dostęp do naszych analiz i platformy BIG DATA oraz współpraca z największymi firmami doradczymi z tego sektora.

Zmiana wizerunkowa jest bardzo odważna. Zmienia się cały wasz sposób prezentacji i komunikacji z klientami. W zasadzie budujecie swój wizerunek na nowo.

G.K.: Raczej urealniamy ten, który mamy obecnie – portalu nieruchomościowego, który jest skutecznym narzędziem dedykowanym zarówno osobom chcącym znaleźć wymarzone mieszkanie, jak i deweloperom, którym zależy w trudnych czasach na szybkiej sprzedaży inwestycji. Co ciekawe, jako jedni z niewielu mówimy, jak rzeczywiście wygląda proces zakupu nowego M. Jest on trudny i stresujący z punktu widzenia użytkownika. Jako rynkowy lider staramy się więc każdego przeprowadzić przez ten proces bezpiecznie, dając odpowiednią pomoc, wiedzę i narzędzia. Mamy ten komfort, że posiadamy know-how, ekspertów, wiedzę pozyskaną z badań i wywiadów oraz dane, które pozwalają na bieżąco śledzić zmiany zachodzące na rynku. Do tego zaczynamy się komunikować w jeszcze prostszy i bardziej zrozumiały sposób.

P.M.: Zmiana komunikacji jest tu chyba najważniejsza. Nowy logotyp i kolory to jedno, ale sposób, w jaki teraz rozmawiamy z użytkownikami i deweloperami, jest w tej zmianie kluczowy. „Przeprowadzimy Cię” to nowe hasło, które można rozumieć wielowymiarowo. Użytkowników przeprowadzamy przez trudny proces zakupu mieszkania, zdobywanie finansowania czy wyposażenie lokalu. Z kolei deweloperów przeprowadzamy przez proces promocji nieruchomości od momentu, kiedy ich oferta pojawi się na naszym portalu, aż do jej finalnej sprzedaży. Od ponad roku edukujemy deweloperów poprzez cykl webinariów poświęconych sprzedaży i marketingowi pod szyldem Akademii Dewelopera rynekpierwotny.pl.

W oczy rzuca się nowa kolorystyka, która powoduje, że trudno was nie zauważyć.

G.K.: To prawda. Limonka to dość oryginalny kolor, którego w naszej kategorii branżowej jeszcze nikt nie zagospodarował. Nawiązuje do popularnych markerów, którymi kiedyś klienci zakreślali interesujące ich ogłoszenia, znajdujące się w papierowych dodatkach nieruchomościowych. Mimo że czasy się zmieniły i znakomita większość użytkowników szuka obecnie lokali przez internet, ten wyrazisty kolor nie stracił na znaczeniu. W dalszym ciągu w gąszczu tysięcy ofert większość klientów potrzebuje przewodnika, który pomoże im w wyborze tego jedynego, wymarzonego mieszkania. Pokaże najciekawsze propozycje, zgodne z ich potrzebami. Wskaże wady i zalety różnych rozwiązań. Podpowie, na które oferty warto zwrócić uwagę lub jakich okazji nie przegapić. Takim przewodnikiem jest obecnie portal rynekpierwotny.pl. Z jednej strony jesteśmy skutecznym narzędziem do łączenia klientów rynku mieszkaniowego z deweloperami, a z drugiej – pomagamy przeprowadzić każdego przez niełatwy proces znalezienia i zakupu nieruchomości.

