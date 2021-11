W poniedziałek, 8 listopada w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożony został pozew zbiorowy dotyczący ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone branży gastronomicznej w latach 2020/2021, poinformowała Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej (IGGP).

Pozywające firmy gastronomiczne miały ponosić szkody w okresach od 13 marca do 17 maja 2020 r. oraz od 24 października 2020 r. do dnia 27 maja 2021 r.

- Pozew dotyczy niezgodnego z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19 – głosi komunikat.

Oświadczenia do pozwu złożyło 279 podmiotów gospodarczych prowadzących łącznie 385 lokali gastronomicznych. Łączne szkody oszacowano na ponad 211 mln zł. W kolejnych dniach do pozwu dołączy 21 firm, których dokumenty są jeszcze procedowane przez IGGP, która podkreśla, że do pozwu mogą się w dalszym ciągu dołączać za jej pośrednictwem inni poszkodowani przedsiębiorcy gastronomiczni.

Oprócz złożenia pozwu zbiorowego IGGP złożyła w kancelarii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia dokumenty potwierdzające nieprawidłowości działań PFR-u przy udzielaniu subwencji pomocowych dla branży gastronomicznej w 2021 r. Mają one pomóc w kontroli PFR-u oraz innych instytucji państwowych. IGGP wskazuje że pomoc z Subwencji PFR 2.0 otrzymało jedynie 15,5 tys. firm z 76 tys. punktów gastronomicznych, które były zarejestrowane jeszcze do marca 2021 r.