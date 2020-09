Pracownicy chcą realizować zadania zdalnie

W wykonywaniu obowiązków służbowych w domowym biurze głównym problemem jest brak warunków do pracy.

Polacy zmuszeni do pracy zdalnej przyznali w ankiecie przeprowadzonej przez firmę rekrutacyjną Michael Page, że raczej zaadaptowali się do realizacji zadań w swoich domowych biurach. W każdym razie większość jest zdania, że tzw. home office niczego nie pogorszył w jakości pracy lub wręcz poprawił wskaźniki. 37 proc. badanych twierdzi, że wraz z uelastycznieniem harmonogramuwykonywania zadań służbowych wpłynął on na wzrost produktywności, a 52 proc. nie zauważa różnicy w efektywności pracy.