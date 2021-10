Preferencje podatkowe dla spółek holdingowych

Piotr Prokocki,doradca podatkowy i radca prawny, VISTRA PolandObok szeregu przepisów podwyższających opodatkowanie „Polski Ład” przewiduje również pewne zachęty dla biznesu. Jedną z nich są preferencyjne zasady opodatkowania spółek holdingowych. Preferencje podatkowe dla holdingów mają opierać się na dwóch filarach – pełnym zwolnieniu z opodatkowania zysków ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych (capital gains) i niepełnym (95 proc.) zwolnieniu z opodatkowania dywidend otrzymywanych od spółek zależnych.Te przepisy to przyjazny gest państwa dla grup kapitałowych. Mają przyciągać kapitał i zachęcać biznes do tworzenia w Polsce holdingów, w których kapitał ten jest kumulowany. Atrakcyjność tej zachęty będzie jednak mocno ograniczona restrykcyjnymi warunkami, od których spełnienia uzależniona zostanie możliwość skorzystania z nowego reżimu holdingowego.Nowe przepisy znajdą zastosowanie wyłącznie w stosunku do holdingów, których spółki zależne nie posiadają udziałów (akcji) innych spółek (przekraczających 5 proc. udziału w ich kapitale). Preferencyjne opodatkowanie obejmie zatem wyłącznie jednopoziomowe struktury holdingowe oraz niewielkie części struktur wielopoziomowych, usytuowane na ich samym dole. Międzynarodowe koncerny nie dostaną żadnej zachęty do zakładania w Polsce podmiotów zlokalizowanych w wyższych partiach swoich struktur, skupiających większość kapitału i najważniejsze funkcje zarządcze.Niepełne zwolnienie spółek holdingowych z opodatkowania dywidend od spółek zależnych może zniechęcać do korzystania z tej regulacji. Implementowane przepisy dyrektywy Parent-Subsidiary przewidują bowiem pełne zwolnienie, którego nie będzie można łączyć z reżimem holdingowym. Podatnicy staną zatem przed koniecznością dokonania wyboru – skorzystać z pełnego zwolnienia otrzymywanych dywidend albo zastosować niepełne (95 proc.) zwolnienie i otworzyć sobie drogę do pełnego zwolnienia z opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce zależnej.Aby preferencje dla spółek holdingowych przyciągnęły do Polski obcy kapitał i zatrzymały kapitał krajowy, powinny być konkurencyjne w porównaniu z preferencjami oferowanymi w innych państwach. Z korzystnych zasad opodatkowania spółek holdingowych znane są m.in. Holandia, Luksemburg, Cypr, Malta, jak również zdecydowanie bliższe naszemu państwu Węgry, które wprowadziły swój reżim holdingowy już w 2006 r. W kilku miejscach węgierskie przepisy przewidują mniej korzystne reguły niż polskie, jednak potencjalny zakres ich zastosowania oraz przewidziane w nich preferencje podatkowe przewyższają „ofertę” złożoną w ramach „Polskiego Ładu”. Docelowo warto byłoby więc trochę złagodzić warunki zastosowania polskiego reżimu holdingowego, a przewidziane w jego ramach preferencje – podobnie jak na Węgrzech – rozbudować o trzeci filar, tj. zwolnienie z podatku u źródła dywidend wypłacanych przez spółki holdingowe. Sam kierunek wprowadzonych zmian należy jednak w tym przypadku ocenić pozytywnie.