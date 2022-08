Premier Belgii: następne 5 do 10 zim będzie „trudnych”

Premier Belgii Alexander De Croo ostrzegł rodaków, że z powodu rekordowych cen energii „następne 5 do 10 zim będzie trudnych”, informuje Bloomberg.

W poniedziałek ceny energii i gazu wzrosły w Europie gwałtownie z powodu obaw wywołanych zapowiedzią wstrzymania przez Rosję dostaw gazu na trzy dni przez Nord Stream 1 na przełomie sierpnia i września. Cena gazu ziemnego rosła na platformie TTF o ponad 20 proc. i był on 15 razy droższy niż w przeszłości o tej samej porze roku. To eskalacja kryzysu spowodowanego w Europie przez Rosję, która od czerwca ograniczała dostawy gazu, redukując je w przypadku gazociągu Nord Stream 1 do 20 proc. przepustowości.