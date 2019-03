Premier Słowacji: protekcjonizm i nacjonalizm nie są rozwiązaniem dla UE

Izolacjonizm, protekcjonizm i nacjonalizm nie są rozwiązaniem dla Unii Europejskiej - powiedział we wtorek w Parlamencie Europejskim premier Słowacji Peter Pellegrini w debacie o przyszłości Europy. Wskazał na potrzebę "silniejszej jedności UE jako potęgi globalnej".

Pellegrini podkreślił, że UE nie może być dłużej uwięziona w obecnym status quo i potrzebuje szerokiej debaty na temat jej strategii i aspiracji.

„Jest oczywiste, że izolacjonizm, protekcjonizm i nacjonalizm nie są rozwiązaniem. Naszą odpowiedzią nie może być rozdrobnienie na małe państwa narodowe o ograniczonych zasobach, ale silniejsza jedność UE jako potęgi globalnej” - powiedział Pellegrini.

Jak dodał, do tego potrzeba wspólnej drogi opartej na wspólnocie wartości, ale także różnorodności kultur narodowych, regionalnych i lokalnych.

Pellegrini pochwalił regionalną współpracę polityczną, taką jak współpraca Grupy Wyszehradzkiej, jako „istotę sukcesu UE”. „Musimy się porozumiewać, starać się zrozumieć i być może pójść o krok dalej po obu stronach” - powiedział, podkreślając, że spory powinny być rozwiązywane poprzez dialog.

Za największe wyzwania, przed którymi stoi obecnie UE, uznał zmiany klimatu, nową falę rewolucji technologicznej, rosnące różnice społeczne i regionalne różnice społeczno-gospodarcze, ale także „rosnące aspiracje Rosji i Chin", które jego zdaniem wymagają "silnej i zjednoczonej reakcji UE”.

Pellegrini poparł ideę europejskiej płacy minimalnej i Europejskiego Urzędu Pracy, którego - jak mówił - Słowacja chciałaby być siedzibą.

Unia musi pozostać w czołówce postępu technologicznego i innowacji - ocenił. Bronił polityki spójności, która „pomaga bogatym i biednym regionom zbliżyć się” i proponował, aby UE najpierw wyznaczyła swoje cele polityczne, a dopiero potem omówiła następny długoterminowy budżet UE.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podziękował słowackiemu rządowi za wsparcie dla europejskiego filaru praw socjalnych. Podkreślił, że zgadza się z opinią Pellegriniego, że Europa musi oddychać obydwoma płucami: zachodnim i wschodnim.

W imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej głos zabrał Esteban Gonzales Pons. Wskazał, że wolność prasy jest jednym z podstawowych filarów demokracji. Nawiązując do zabójstwa Jana Kuciaka, podkreślił, że kiedy dziennikarz zostaje zamordowany, to wywołuje efekt domina we wszystkich demokracjach. Wskazał, że oprócz rezygnacji premiera Roberta Fico niewiele zostało zrobione na Słowacji po śmierci Kuciaka. Skrytykował także koalicyjnych partnerów rządu za sięganie po mowę nienawiści i wezwał do jedności UE w sprawie migracji i postawy wobec Wenezueli.

"Od lat pojawiają się obawy co do wpływu i korupcji mafii na Słowacji. Jan Kuciak próbował wprowadzić światło w ciemność i został za to zamordowany" - powiedział europoseł Josef Weidenholzer (Socjaliści). Z zadowoleniem przyjął znaczące postępy w śledztwie w sprawie śmierci dziennikarza i jego partnerki, ale zastrzegł, że pozostały wątpliwości co do wolności prasy i sądownictwa na Słowacji.

"Jeśli Słowacja chce być wiarygodnym partnerem, musi być konsekwentna" powiedziała słowacka posłanka Jana Żitnianska (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy). Skrytykowała część koalicji rządzącej za politykę flirtowania z Rosją, co jest sprzeczne z interesami Słowacji i UE.

Sophie in't Veld (ALDE) powiedziała Pellegriniemu, że jako premier jest kluczem do przyszłości UE. Dodała, że jego decyzje będą decydować o przyszłości Słowacji, ale także całej Unii. Poleciła, by Pellegrini zerwał więzi z Fico, pytając go, czy chce dołączyć do tych, którzy niszczą UE, czy przejść do historii jako mąż stanu, który uczynił swój kraj wzorem do naśladowania.

Debata z Pellegrinimi była 18. z serii debat między europosłami a szefami państw i rządów UE.