Prezes PiS: trzeba skończyć z klikami w urzędach samorządowych

Trzeba skończyć z tymi wszystkimi klikami w urzędach samorządowych, z tymi blatami - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas regionalnej konwencji samorządowej PiS w Opolu. Opowiedział się za Polską równości. Natomiast premier Mateusz Morawiecki wymieniał Puste Obietnice - PO i przedstawiał program PiS dla Opolszczyzny.

Zobacz więcej Jarosław Kaczyński, fot. Marek Wiśniewski

Jarosław Kaczyński mówił w niedzielę podczas regionalnej konwencji samorządowej PiS w Opolu o różnych wymiarach równości w życiu publicznym. Jednym z wymiarów, które wymienił była równość w kontakcie obywatela z władzami, obywatela w życiu publicznym.



"Trzeba skończyć z tymi wszystkimi klikami, z tymi blatami. Blatami, które obejmują nawet całe województwo. Prawo i Sprawiedliwość potrafi naprawić Polskę. Ten wielki cel wyrównania z Unią Europejską też jest do osiągnięcia. Wielu obecnych na tej sali tego doczeka" - powiedział prezes Kaczyński.



Prezes PiS zapewnił, że celem kolejnych wyborów jest odpowiedź na pytanie, jakiej Polski chcą jej obywatele. Opowiedział się za Polską równości, ponieważ jeszcze w wielu sferach życia publicznego nie można mówić o Polsce jako państwie równych szans i w wielu miejscach zamiast prawa rządzą układy i bezprawnie uprzywilejowane kasty. W ocenie Kaczyńskiego, proces naprawy kraju będzie przebiegał sprawniej, jeżeli w samorządach pojawią się ludzie rozumiejący potrzebę modernizacji kraju i przywrócenia wśród władz wszystkich szczebli zasad empatii i poczucia obowiązku wobec wszystkich obywateli, a nie tylko samozwańczych elit.



Obecny na konwencji premier Morawiecki wymienił pięć punktów, które Prawo i Sprawiedliwość zamierza zrealizować po wygranej w wyborach samorządowych. Jak przypomniał, na tej liście są także inwestycje obiecywane przez PO, ale nigdy niezrealizowane.



Do piątki priorytetowych zadań, które planuje wykonać PiS w województwie opolskim, Morawiecki zaliczył budowę trzech mostów na Odrze - w Opolu, Brzegu i Krapkowicach, budowę nowych obwodnic - w tym węzła autostradowego w Prószkowie, modernizację już istniejących i wznowienie ruchu na niektórych zamkniętych trasach kolejowych, skrócenie kolejek do lekarzy oraz przywrócenie żeglowności na Odrze wraz z budową instalacji przeciwpowodziowych.



"Żeby Polskę wywalczyć, ważna jest wiarygodność, skuteczność, solidność działań. Tu - w Opolszczyźnie i w Opolu - najlepiej widać, co znaczą obietnice naszych poprzedników. To są Puste Obietnice - PO" - powiedział premier.



Morawiecki przypomniał, że w Namysłowie, gdzie spotkał się z mieszkańcami w drodze do Opola, w 2015 r. premier Ewa Kopacz obiecała odbudowę linii kolejowej nr 143, która biegłaby m.in. przez Wrocław, Namysłów i Kluczbork. "I te obietnice dla Opolszczyzny zostały złamane już wtedy przez PO. A my je odtwarzamy. Teraz ta linia kolejowa jest na liście naszych zadań, ona powstanie" - zapewnił.



"Widziałem te przystanki autobusowe, zamknięte obdrapane, zarośnięte trawą. To był ich program w rzeczywistości. Przyjrzyjcie się temu, co zrobili, nie temu, co mówili. Zwinięte linie kolejowe, zamknięte posterunki policji, zamknięte dworce autobusowe, kolejowe, zamknięte linie PKS. To wszystko było zwijane. A rozwijane były dywany przed mafiami VAT-owskimi. I my to wszystko zmieniamy, dokładnie, o 180 stopni" - mówił premier w Opolu. Jak wskazał, PiS interesuje m.in. życie ludzi w samorządach i "we wszystkich wymiarach życia społecznego czy gospodarczego".



Oświadczył, że ugrupowanie rządzące chce, aby "perspektywa poprawy losu, żeby aspiracje - które mają polscy obywatele - mogły być zaspokajane". "To jest w naszym DNA, do tego dążymy" - zapewnił Morawiecki.



Kandydująca z listy Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Opola wicewojewoda Violetta Porowska przypomniała, że to między innymi jej staraniom na Uniwersytecie Opolskim w ubiegłym roku otwarto kierunek lekarski, do województwa zaczęły spływać miliony złotych na zaniedbane przez poprzedników inwestycje w infrastrukturę drogową i na służbę zdrowia, które są - jak to określiła - jej "polisą wiarygodności". Kandydatka zauważyła, że chociaż powierzchniowo Opole jest o ponad 40 km kw. większe od Paryża, to ma nieporównywalnie słabszą infrastrukturę i niewykorzystany potencjał, marnowany przez 12 lat kadencji byłego prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego (PO) i urzędującego po nim Arkadiusza Wiśniewskiego, który w przeszłości był zastępcą Zembaczyńskiego, a teraz uchodzi, według wicewojewody, za "króla Facebooka", który ścina tysiące drzew i betonuje miasto opierając się na PR, a nie konkretnych dokonaniach.



Po konwencji w Opolu premier pojechał do Kluczborka. Na zapełnionym przez mieszkańców rynku w Kluczborku obiecał modernizację linii kolejowej Kluczbork-Namysłów-Oleśnica i przywrócenie znaczenia węzła kolejowego w Kluczborku. Przypomniał, że jego ojciec i dziadek byli kolejarzami, a on z tej racji doskonale rozumie znaczenie tej branży dla gospodarki.



Premier zobowiązał się do utworzenia w Kluczborku domu opieki dla osób starszych oraz budowy obwodnicy miasta. Morawiecki powiedział, że rząd chce do każdej gminy i do każdej szkoły wprowadzić osoby, które zajmą się działalnością sportową dla młodzieży, by zaoferować młodemu pokoleniu alternatywę dla zachowań niewłaściwych i niepożądanych.