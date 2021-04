Prezes Toshiby zrezygnował

Zmiana we władzach japońskiego koncernu następuje w momencie kiedy ważą się losy jego przejęcia za kwotę ponad 21 mld USD.

Prezes Nobuaki Kurumatani odchodzi ze skutkiem natychmiastowym. Zastąpi go szef rady dyrektorów Satoshi Tsunakawa. Zmiany na szczycie władz Toshiby wiązane są ze starciem frakcji we władzach japońskiego koncernu dotyczącym oferty jego przejęcia złożonej przez CVC Capital Partners. Kurumatani pracował wcześniej w tej firmie jako szef biznesu w Azji. Niektórzy członkowie władz Toshiby uważają, że oferta przejęcia jest zbyt niska. Do tego krążą pogłoski, że lepszą szykuje fundusz private equity KKR & Co.