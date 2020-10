Koncern podniósł we wtorek swoją roczną prognozę sprzedaży, ponieważ skorzystał na wzroście popytu wywołanym przez koronawirusa. Najwięcej, 30 proc., zyskały środki czystości, pisze Reuters.

Sprzedaż netto produktów Procter&Gamble wzrosła w trzecim kwartale z 17,80 mld w poprzednich trzech miesiącach do 19,32 mld USD. Przewyższyło to średnie szacunki analityków ankietowanych przez Refinitiv (18,38 mld USD).

Koncern podniósł perspektywę podstawowych zysków na akcję w roku budżetowym 2021. Obecnie oczekuje, że wzrośnie on o 5–8 proc., w porównaniu z wcześniejszą prognozą wzrostu o 3–7 proc.. Perspektywy wzrostu sprzedaży organicznej również wzrosły do ​​4 do 5 proc. z wcześniejszego przedziału 2 do 4 proc.