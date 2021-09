Producenci gier znad Wisły podbijają świat

PlayWay to przede wszystkim ogromny know-how w zakresie produkcji, wydawania gier i ich promocji. Korzystamy z tej wiedzy i doświadczenia na każdym kroku. Dzięki temu nabywamy wprawy co do tego, jakie tytuły warto produkować, jak prowadzić budowanie społeczności przed wydaniem gry, jak przeprowadzić premierę. Przed wydaniem nasze gry przechodzą próbę w zespole testowym PlayWay, co daje nam szczegółowy i miarodajny feedback, kluczowy dla oceny projektu.