Producent grafenu zmienił prezesa

Maciej Gałązka, prezes Advanced Graphene Products (AGP) – notowanego na NewConnect producenta grafenu – poinformował 16 sierpnia o rezygnacji z funkcji z powodów osobistych. Rada nadzorcza spółki miała w zanadrzu nowego kandydata na stanowisko. Został nim Artur Wiechczyński, który tuż po studiach związał się z Seco/Warwick – obecnym na GPW dostawcą m.in. pieców przemysłowych.

– Mam ponad 20-letni staż w globalnych strukturach grupy Seco/Warwick, szczególnie w obszarze zarządzania rozwojem i komercjalizacją innowacyjnych technologii. Do spółki wnoszę wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pełnienia funkcji dyrektora zakładu wdrażania nowych technologii – komentuje Artur Wiechczyński, prezes AGP.

Będzie lepiej Artur Wiechczyński, prezes Advanced Graphene Products, podkreśla, że jego głównym celem jest dynamiczny wzrost wartości firmy dzięki kontynuacji dotychczas rozwijanych kanałów dystrybucji oraz pozyskiwaniu nowych kontraktów. materiały prasowe

Zapewnia, że ma wiele pomysłów, by w niedalekiej przyszłości doprowadzić spółkę do rentowności. Podkreśla, że kierunek i zamysł rozwoju pozostają bez zmian, ale nowe działania mają prowadzić do zwiększenia przychodów i zysku.

– Za wcześnie na przedstawianie planów i wizji. Na ten moment dostrzegam szybką komercjalizację produktów AGP szczególnie, innowacyjnych w swoich kategoriach i mających pionierski charakter. W bliskim horyzoncie największy potencjał widzę w sprzedawanych już filamentach do drukarek 3D oraz dostarczaniu grafenu do produkcji farb antykorozyjnych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym [o partnerstwie spółki z NanoSphere w drugim z tych obszarów pisaliśmy w „PB” w kwietniu – red.] – mówi Artur Wiechczyński.