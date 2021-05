Luksusowa marka odzieżowa odnotowała w czwartym kwartale roku fiskalnego 2021 stratę wynoszącą 74,1 mln USD (1,01 USD na akcję). Po korekcie zysk firmy wyniósł 0,38 USD na akcję, co przekroczyło oczekiwania analityków. Poniżej szacunków znalazła się za to prognoza sprzedażowa na kolejny rok, pisze Reuters.

Przychody netto wzrosły w czwartym kwartale roku fiskalnego 2021 z 1,27 do ​1,29 mld USD rok do roku. Ralph Lauren spodziewa się, że przychody w roku fiskalnym 2022 wzrosną o ok. 20-25 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu o 31,1 proc.

Firma odnotowała w poprzednim kwartale stratę netto w wysokości 74,1 mln USD, czyli 1,01 USD na akcję. To mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy sięgała 249 mln USD (3,38 USD na akcję).

Po skorygowaniu Ralph Lauren zarobił 0,38 USD na akcję, podczas gdy analitycy spodziewali się straty w wysokości 73 centów.