Projekty tworzone od zera i sprzedawane za miliony

Rozmowa z Wojciechem Cieślakiem – prezesem BOIG i Mirosławem Januszko, członkiem zarządu spółki 6B47 – inwestorami sprzedanego centrum wyprzedażowego Silesia Outlet w Gliwicach

W marcu otwarto najnowsze centrum wyprzedażowe w Polsce - Silesia Outlet, a już w czerwcu zostało ono sprzedane. Bardzo szybko jak na nasze realia…

Wojciech Cieślak, prezes BOIG

Wojciech Cieślak: Tak, tempo sprzedaży rzeczywiście było ekspresowe. Ale Silesia Outlet to obiekt z dużym potencjałem. Zlokalizowany w najlepiej rozwijającym się gospodarczo regionie Polski, blisko kluczowych połączeń komunikacyjnych - przy autostradzie A4, DK78 i obok zjazdu z A1, które pokonywane są przez tysiące osób dziennie i z atrakcyjną ofertą ponad 50 topowych marek.

Mirosław Januszko, członek zarządu 6B47

Mirosław Januszko: Zalety te przekonały Neptune - spółkę joint venture Neinver i Nuveen Real Estate, do zakupu pierwszej fazy obiektu wraz z pozwoleniem na budowę i możliwością budowy drugiej fazy, za 31,5 mln EUR i włączenie go do wiodącej platformy outletowej w Europie. Napawa mnie to dumą, ponieważ Silesia Outlet tworzyliśmy od podstaw, z myślą o instytucjonalnym inwestorze. Wykorzystaliśmy też synergię z istniejącym centrum handlowym Auchan Gliwice. To doświadczenie pokazuje, że nawet aktualny właściciel działki, po sprzedaży może zyskać na długoterminowej współpracy z naszymi firmami.

Jak wyglądał proces tworzenia obiektu?

WC: Silesia Outlet budowaliśmy wspólnie wykorzystując synergie i doświadczenie firm BOIG i 6B47. Od lat działamy na rynku nieruchomości i wypracowaliśmy struktury pozwalające na realizację dobrych inwestycji. BOIG od 15 lat zajmuje się doradztwem przy realizacji centrów handlowych, w naszym portfolio znalazło się ponad 70 obiektów różnego typu: galerie, outlety, retail parki, projekty mixed-use. Z kolei 6B47 to wiodący deweloper w krajach niemieckojęzycznych, od niedawna obecny także w Polsce, realizujący projekty o wartości ponad 1,7 mld EUR, który zapewnił zarządzanie procesem developerskim oraz większość kapitału potrzebnego na wykonanie inwestycji. Łącząc siły mogliśmy wymieniać się kompetencjami i wspólnie tworzyć ten projekt.

MJ: Wykorzystując nasze zasoby mieliśmy do dyspozycji ekspertów odpowiedzialnych za wybór działki, przygotowanie projektu, przeprowadzenie badań rynkowych, zabezpieczenie finansowe, koordynację budowy, wynajem powierzchni handlowej i samą sprzedaż. Wspólnie dysponujemy profesjonalnym zespołem, który może czuwać nad każdym najmniejszym etapem inwestycji. To właśnie on wykreował i zrealizował obiekt, który w pełni odpowiada potrzebom rynku i został doceniony przez dobrego inwestora.

Co stanowi o sukcesie obiektu handlowego takiego jak Silesia Outlet?

MJ: Przede wszystkim należy zrozumieć, że nieruchomości komercyjne powstają dla ludzi, dlatego muszą zaspokajać potrzeby rynku. Kolejnym krokiem jest zaangażowanie ekspertów i dobranie profesjonalnych, zewnętrznych partnerów. Przez lata wypracowaliśmy relacje biznesowe, które okazały się niezbędne. Wykonanie obiektu powierzyliśmy firmie Erbud, która realizowała koncepcję architektoniczną Biura Architektonicznego IMB Asymetria. Przedsięwzięcie współfinansował Santander Bank. Efektem jest nowoczesne, przestronne centrum wyprzedażowe o wyróżniającej się architekturze, wpisane w istniejącą strukturę handlową, którą tworzy Centrum Handlowe Auchan Gliwice i Leroy Merlin. Obiekty te poprzez efekt synergii wzajemnie uzupełniają swoje oferty i sprzyjają rozwojowi sprzedaży całego centrum.

Centrum Silesia Outlet

WC: Zaufani partnerzy i profesjonalny zespół zaangażowany w projekt był dla nas gwarancją najwyższej jakości. Dzięki nim mieliśmy pewność, że oddajemy w ręce najemców i przyszłego zarządcy obiekt od początku do końca zrealizowany zgodnie z naszymi założeniami. Uważam, że to m.in. dlatego nie mieliśmy problemów z przekonaniem światowych marek do wejścia w ten projekt. Efektem było przejęcie zarządzania obiektem przez Neinver - wiodącego operatora segmentu outletowego w Polsce i Europie, a w końcu sprzedaż kluczowemu graczowi na rynku - Neptune, spółce joint venture Neinver i Nuveen Real Estate, zaledwie 3 miesiące po otwarciu obiektu.

Silesia Outlet sprzedane. Co dalej?

WC: Przy projekcie Silesia Outlet w Gliwicach pokazaliśmy, że potrafimy uczestniczyć w realizacji wysokiej jakości, rentownych obiektów komercyjnych. Chcemy tworzyć kolejne inwestycje oparte o polski i międzynarodowy kapitał. Poszukujemy także właścicieli gruntów gotowych na wspólne inwestycje w nieruchomości handlowe i magazynowe.

MJ: Nie zamierzamy spocząć na laurach. Pracujemy nad zakupem kolejnych projektów – między innymi w segmencie mieszkaniowym czy szeroko rozumianym segmencie hospitality (hotele, akademiki, service apartments). Jesteśmy otwarci na budowanie kolejnych sojuszy, aby powtórzyć sukces Silesia Outlet.

