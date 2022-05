Przedłużenie spadkowej serii na GPW

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Pierwsza sesja tygodnia na warszawskim parkiecie przyniosła pogłębienie dołków w ramach trwającego trendu spadkowego. WIG20 stracił 1,83% (notując 1854 pkt na zamknięciu), mWIG40 oddał 1,52% podczas gdy sWIG80 zniżkował o 0,23%. Obroty wyniosły 760 mln PLN.

Początek tygodnia na europejskich rynkach nie przyniósł większych rozstrzygnięć. Był to dzień wolny od handlu m.in. w Londynie, co ograniczało aktywność. Dodatkowo aż do czwartku bez handlu pozostają Chiny, co ogranicza nieco wpływ sesji w Azji na początki obrotu w Europie. Niemniej globalne nastroje pozostają niepewne. Inwestorzy czekają m.in. na czwartkowe posiedzenie Fed, gdzie spodziewana jest decyzja o podwyżce stóp (potencjalnie 50pb.). W czwartek , na zaostrzenie, najpewniej zdecyduje się również RPP (100pb). W zakresie ciekawszych wydarzeń rynkowych warto wspomnieć o porannym flash-krachu na rynku w Norwegii czy blisko 50% spadku notowań niemieckiej spółki Adler, działającej na rynku nieruchomości.