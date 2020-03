Przedsiębiorcy wietrzą kryzys

Nie jest dobrze ani w biznesie, ani w naszej gospodarce — oceniają szefowie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Mocno spadł optymizm spółek z sektora MŚP — wynika z badania instytutu Keralla Research, który co kwartał sprawdza sytuację firm z tego sektora. Tym razem wskaźnik KERNA, obrazujący nastroje mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wynosi aż 70,76 pkt na minusie. Może on przyjmować wartości od -100 do 100, a im jest niższy, tym spółki gorzej oceniają własną sytuację oraz to, co dzieje się w gospodarce.