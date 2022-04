Przemówienia bankierów centralnych w centrum uwagi

Podczas czwartkowej sesji inwestorzy nie powinni narzekać na brak zmienności. Dziś o 11:00 poznamy zrewidowane dane o inflacji ze strefy euro, które mogą mieć przełożenie na decyzję w sprawie ograniczenia programu skupu aktywów i stopy procentowe w UE.

Wczoraj jeden z członków europejskiego Banku Centralnego wypowiadał się o możliwości wcześniejszego zakończenia programu QE, co zaskoczyło rynek i przełożyło się na korektę wzrostową na głównej parze walutowej EURUSD . Kazaks powiedział, że program QE mógłby zakończyć się przed początkiem trzeciego kwartału, czyli dużo wcześniej niż do tej pory komunikował bank centralny. Ewentualne potwierdzenie tego scenariusza oznaczałoby także wcześniejsze podwyżki stop procentowych przez EBC, co mogłoby pomoc w korekcie wzrostowej na EURUSD.