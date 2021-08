Europejski rynek akcji przerwał serię wzrostów trwającą dziesięć kolejnych sesji i spadł z rekordowo wysokiego poziomu, donosi Reuters.

Nastroje europejskich inwestorów popsuły przede wszystkim doniesienia z Chin, gdzie wskaźniki makro zasygnalizowały chłodnięcie koniunktury. Reakcją była przecena spółek związanych z rynkiem surowców. Paneuropejski Stoxx 600 tracił na zamknięciu 0,5 proc., ale wskaźniki spółek naftowych i górniczych traciły po ok. 1,5 proc.

- Widząc jak europejskie rynki rosną niemal codziennie od początku miesiąca nie można być zaskoczonym lekkim cofnięciem w pewnym momencie – powiedział Reutersowi Michael Hewson, szef analizy w CMC Markets UK.

Reuters zwraca uwagę na duże rozbieżności prognoz wśród największych graczy dotyczących europejskiego rynku akcji w pozostałej części roku. Bank of America oczekuje, że Stoxx 600 zakończy go wartością 420 pkt. Goldman Sachs podwyższył prognozę do 520 pkt. W poniedziałek na zamknięciu indeks miał wartość 473 pkt.