Aż 70-proc. spadek przychodów stał się w sierpniu 2020 r. udziałem linii lotniczych Air France. Przewoźnik nadal „spala” gotówkę, ale myśli o ponownym otwarciu niektórych tras, donosi Reuters.

Największy francuski przewoźnik, który jest głównym ogniwem grupy Air France-KLM poinformował również, że na trasach międzykontynentalnych wskaźnik zajętości miejsc wahał się na poziomie zaledwie 30 proc.

Firma spożytkowuje dziennie około 10 mln EUR w gotówce, wdraża jednak program redukcji strat. Wraz z Delta Airlines i Virgin Atlantic utworzyła nową transatlantycką spółkę joint venture, która zastąpiła partnerstwo do którego należał też włoski przewoźnik, Alitalia.

W stosunku do włoskiego podmiotu Air France nie przewiduje żadnych inwestycji zaprosiły jednak Alitalia, która ma zostać znacjonalizowana do przyłączenia się do joint venture.

Francuska linie chce wykorzystywać szybkie testy w kierunku Covid-19 do poszerzenia liczby obsługiwanych obecnie połączeń.