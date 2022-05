Przychody Artifeksu spadły o 19 proc. r/r

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W kwietniu przychody Artifeksu Mundi, producenta gier, spadły o 19 proc. r/r do 3,37 mln zł.

Sprzedaż gier HOPA spadła o 19 proc. do 1,34 mln zł, premium o 67 proc. do 21 tys. zł, a gier free-to-play o 19 proc. do 1,97 mln zł.