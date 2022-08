Przychody firmy Caterpillar niższe od oczekiwań

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Refinitiv, w okresie od początku kwietnia do końca czerwca przychody firmy Caterpillar wzrosły o około 11 proc. r/r do 14,25 mld USD. Nie osiągnęły one jednak szacowanych 14,35 mld USD.

– Nasze wyniki za drugi kwartał były niższe niż wstępnie zakładano. Odzwierciedlają one jednak zdrowy popyt na większości rynków, na których pracujemy – powiedział dyrektor generalny amerykańskiej firmy produkującej maszyny budowlane i górnicze, Jim Umpleby.