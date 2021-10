Przyspiesz z chmurą

Droga do chmury nie musi się zaczynać od wielkich migracji kluczowych dla firmy systemów. Czasami wiedzie przez proste wdrożenia ułatwiających codzienną pracę zintegrowanych narzędzi biurowych. Dostarczane z chmury publicznej rozwiązania do komunikacji i współpracy w rozproszonych zespołach pozwalają organizacjom docenić jej elastyczność i zwinność oraz ułatwiają decyzje o realizacji kolejnych projektów w tym modelu.

O tym, jak ten proces przebiegał w jednej z największych grup energetycznych w Polsce, opowiadają Alicja Rybczyńska, CIO Grupy Veolia w Polsce, i Maciej Dzięcielak, architekt IT firmy.

Dlaczego zdecydowaliście się na migrację do chmury?

Wyzwania związane z transformacją energetyki sprawiają, że takie firmy jak nasza nieustannie rozwijają swój model biznesowy, oferując klientom coraz to nowe produkty. Nie byłoby to możliwe bez wykorzystania usług cyfrowych, które te produkty realizują, wspierają bądź pomagają tworzyć. Świadomi tego wyzwania i oczekiwań naszych klientów zdecydowaliśmy się na model chmury publicznej.

Pierwszym krokiem w migracji do środowiska chmurowego było wdrożenie Google Workspace do codziennej pracy. Jest on dopasowany do rzeczywistości, w której działa nasza organizacja: rozproszonej struktury różnych spółek, funkcjonujących na terenie 123 miast w Polsce. Poza pocztą elektroniczną i narzędziami biurowymi w ramach pakietu uruchomiony został też system wideokonferencji oraz czat. Doświadczenia z tego wdrożenia pokazały nam, jak dużą wartością jest elastyczność i możliwość dostępu do oferowanych usług bez względu na miejsce. Naturalnym etapem była rozbudowa naszego ekosystemu o kolejne usługi chmurowe pod dedykowane produkty, linie biznesowe czy wsparcie back office.

Jakie korzyści biznesowe dostrzegacie po przejściu do chmury?

Wykorzystanie chmury rozszerzyliśmy o kilkanaście wdrożeń w modelu SaaS i IaaS, a obecnie skupiamy się na wykorzystaniu usług zarządzanych (tzw. managed services). Pomagają nam przede wszystkim w uproszczeniu i automatyzacji naszej pracy. Stanowią także alternatywę dla rozwijania kompetencji w ramach samej organizacji, dzięki czemu możemy się skupić na samym budowaniu wartości biznesu grupy.

Istotnym argumentem jest również skrócony łańcuch dostaw, który w dzisiejszych czasach odgrywa znaczącą rolę w dostarczaniu produktów końcowych. Eliminacja zakupu infrastruktury, jej instalacja, konfiguracja oraz możliwość jej wyłączenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ułatwia nam prototypowanie i testowanie szybciej i taniej niż w tradycyjnym modelu. To sprawia, że nasza struktura staje się bardziej elastyczna, dzięki czemu lepiej jesteśmy w stanie dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu.

