Przyszłość Europy staje na rozdrożu

W niedzielę obchodzimy Dzień Europy, ustanowiony przez Unię Europejską dla upamiętnienia deklaracji francuskiego ministra Roberta Schumana z 9 maja 1950 r., uznanej za akt założycielski wspólnoty.

Unijna centrala będzie świętowała 71. rocznicę równie podniośle co roboczo – wystartuje hybrydowa konferencja w sprawie przyszłości Europy. To inicjatywa dwóch instytucji z definicji ponadpaństwowych – Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – oraz będącej platformą międzyrządową Rady UE. W pierwotnych planach tym trzecim wierzchołkiem trójkąta miała być Rada Europejska (RE), czyli szczyt prezydentów/premierów, ale ranga udziału państw obniżona została do poziomu ministerialnego. Już na samym starcie konferencji to sygnał ostrzegawczy wobec jej efektywności, czyli przełożenia szczytnych haseł na konkretne dokumenty.