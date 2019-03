PSL proponuje skrócenie czasu pracy

PSL podczas sobotniej konwencji wyborczej przedstawiło wszystkich kandydatów startujących z list KE w wyborach do PE. Partia zaprezentowała także pomysły programowe.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział podczas wystąpienia na konwencji, że w przyszłym tygodniu ludowcy zgłoszą projekt ustawy i będą zbierać pod nim podpisy. "Złożymy poprawkę o zmianę w konstytucji, wpisanie członkostwa w UE do polskiej konstytucji" - poinformował.



Dodał, że ci, którzy nie poprą tej poprawki, będą chcieli wyprowadzenia Polski z UE tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja br.



Lider PSL mówił, że jego ugrupowanie nie pozwoli, żeby "jakakolwiek siła polityczna wyprowadziła Polskę z UE". "Nie ma zgody na polexit" - podkreślił.Dodał, że gwarancją bezpieczeństwa Polski w UE jest zwycięstwo Koalicji Europejskiej.



Kosiniak-Kamysz poinformował, że jego partia w kampanii do PE będzie domagać się szacunku dla Polski i dla Unii Europejskiej.



"Dziś wielu zaczyna się troszczyć o nasze wartości, o nasze barwy i o naszą historię. To są ci sami faryzeusze, którzy jeszcze nie tak dawno wiadro pomyj na nas wylewali. To są ci sami, którzy jeździli do Wierzchosławic i próbowali ukraść naszą tożsamość. To są ci sami, którzy w wyborach samorządowych mówili o potrzebie wyeliminowania PSL z życia publicznego" - mówił lider PSL. "Boże drogi, strzeż nas przed fałszywymi przyjaciółmi, bo z wrogami damy sobie radę" - dodał.



Szef ludowców zaznaczył, że PSL nie pozwoli ani w Polsce, ani w Europie podciąć chrześcijańskich wartości."Będziemy bronić wartości chrześcijańskich, wartości narodowych, społecznych, które od pokoleń są wypisane na zielonych sztandarach: Bóg, honor i ojczyzna" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.



Podczas wystąpienia lider PSL przedstawił propozycje programowe na wybory do PE. Zadeklarował, że Stronnictwo będzie walczyło o jak najlepszy budżet z UE dla Polski. "115 mld euro i ani złotówki mniej z unijnego budżetu" - podkreślił.



Kosiniak-Kamysz mówił, że zadaniem PSL jest podniesie dopłat bezpośrednich do średniej krajowej i średniej europejskiej na poziomie 280 euro do hektara. "Będziemy do tego dążyć i to jest zadanie w nowym budżecie" - zaznaczył szef PSL.



Powiedział też, że jego partia będzie stawiać na odnawialne źródła energii. "To jest sztandarowy projekt PSL" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.



Dodał, że dla niego bardzo ważna jest też kwestia Europejskiego Pakietu Onkologicznego. "Musimy stworzyć europejski program przeciwdziałania nowotworom, który będzie wspierał polską i europejską służbę zdrowia" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.



Oprócz propozycji europejskich lider PSL przedstawił też propozycje krajowe. Zwrócił uwagę na to, że Polacy są jednym z najciężej pracujących narodów. "Trzeba skrócić czas pracy w Polsce do 35 godzin" - podkreślił. Dodał, że powinniśmy zejść do 7 godzinnego poziomu pracy. "A to jest 35 godzin tygodniowo" - wskazał Kosiniak-Kamysz.



Lider PSL podkreślił też, że ludowcy nie zapominają o osobach w wieku dostojnym. "O tych, którzy przez lata pracowali, płacili podatki. Oni swoje podatki już zapłacili. Naszym zobowiązaniem jest emerytura bez podatku i składek. Emerytura sprawiedliwa" - mówił Kosiniak-Kamysz.



Zdaniem szefa PSL ważną grupą są też polscy przedsiębiorcy. "Trzeba się zabrać poważnie do pomocy przedsiębiorcom. Chcę w naszym wspólnym imieniu panu premierowi przekazać jedno przesłanie: ręce precz od polskich przedsiębiorców" - mówił Kosiniak-Kamysz.



Dodał, że PSL chce dać nadzieję i otuchę przedsiębiorcom i po wyborach w 2019 roku obniżyć podatek PIT do 15 proc. w 2020 roku.



Po wystąpieniu Kosiniaka-Kamysza zostali zaprezentowani wszyscy kandydaci Stronnictwa startujący do PE z list Koalicji Europejskiej.



"Jedynkami" PSL na listach KE są: na Mazowszu europoseł Jarosław Kalinowski, na Podkarpaciu europoseł Czesław Siekierski, na Lubelszczyźnie europoseł Krzysztof Hetman.



Drugie miejsce na liście w okręgu mazursko-podlaskim zajmie posłanka Urszula Pasławska, trzecie w Wielkopolsce - europoseł Andrzej Grzyb, W Łodzi miejsce drugie otrzymał poseł Paweł Bejda, a dziesiąte, ostatnie miejsce w Warszawie otrzymał syn zmarłego profesora Władysława Bartoszewskiego, Władysław Teofil Bartoszewski.



Pozostali kandydaci PSL to w woj. kujawsko-pomorskim Aneta Jędrzejewska, która startuje z 3 numeru i Agnieszka Kłopotek, która zajęła 4 miejsce. Małopolskie i Świętokrzyskie z numerem drugim reprezentować będzie Adam Jarubas, z numerem 9 - przewodnicząca UED Elżbieta Bińczycka.



Na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem kandydatami są Jolanta Fedak, która dostała 10 miejsce i Jarosław Rzepa, który otrzymał miejsce piąte.



Woj. dolnośląskie i opolskie reprezentować będzie Genowefa Prorok, która znalazła się na 9 miejscu. W woj. śląskim z numerem 8 wystartuje Henryk Kiepura, a na Pomorzu z numerem 3 kandyduje Krzysztof Trawicki.