90-letni aktor i gwiazda serialu "Star Trek" William Shatner dotarł w środę do granicy przestrzeni kosmicznej na pokładzie rakiety New Shapard należącej do Blue Origin. Stał się w ten sposób najstarszym astronautą.

Jest to drugi udany komercyjny lot tej rakiety. Po odłączeniu się od kapsuły z pasażerami New Shepard samodzielnie powróciła do portu kosmicznego Blue Origin w Teksasie. Udane lądowanie zaliczyła też kapsuła z kanadyjskim aktorem i trzema innymi pasażerami.