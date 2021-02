Reklama właściciela serwisu społecznościowego trwała 5 sekund. Dotyczyła ostatnich wydarzeń na Wall Street.

Reklama Reddita pojawiła się krótko przed drugą połową finałowego meczu rozgrywek futbolu amerykańskiego, w którym Tampa Bay Buccaneers grali z Kansas City Chiefs. Był to tylko tekst, który pojawił się na 5 sekund na ekranie. Reddit wyjaśnił, że stać go było tylko na tyle.

fot. Bloomberg

- Jedna rzecz, której nauczyliśmy się od naszej społeczności w ubiegłym tygodniu, to że ci, na których nikt nie stawia mogą osiągnąć cokolwiek chcą jeśli tylko będą działać razem w jednej sprawie - głosi fragment komunikatu serwisu. – Kto wie, być może to ty będziesz powodem dodania przez podręczniki finansowe rozdziału o „Tendies” – dodaje.

„Tendies” to zwrot używany na forach inwestycyjnych na Reddit na określenie zysków. Na początku roku ich uczestnicy wspólnie pompowali kursy spółek, na spadek których grały fundusze hedgingowe. Celem było zmuszenie ich do zamknięcia pozycji, co w kilku przypadkach się udało.

- Mocne rzeczy dzieją się kiedy ludzie razem biorą się za coś, na czym im naprawdę zależy. Jest miejsce, gdzie to mogą robić. Nazywa się Reddit – głosi reklama.