Rekord Nasdaq po danych z rynku pracy

S&P500 spadał zamknięciu o mniej niż 0,1 proc. Dow Jones tracił 0,2 proc. Nasdaq zyskał 0,2 proc. poprawiając po raz 35. w tym roku rekord wszech czasów. Dow Jones stracił przez tydzień 0,2 proc., ale S&P500 zyskał 0,6 proc., a Nasdaq 1,6 proc.

Wyczekiwana przez inwestorów publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy przyniosła duże zaskoczenie. Liczba miejsc pracy stworzonych przez gospodarkę w sierpniu okazała się aż trzykrotnie niższa niż oczekiwano i najniższa od siedmiu miesięcy. Wywołało to przekonanie, że Fed nie będzie redukował zakupów obligacji tak szybko jak dotychczas sądzono. Teoretycznie powinien być to „byczy” sygnał dla rynku akcji, ale stało się tak głównie w przypadku spółek wzrostowych, najbardziej korzystających z otoczenia niskich stóp. Inwestorzy uznali, że raport, podobnie jak publikowane w ostatnim czasie inne dane, wskazuje słabnięcie ożywienia gospodarczego w USA związane z rozprzestrzenianiem się wariantu delta koronawirusa. To zwiastuje słabsze wyniki spółek. Dodatkowo zakupom akcji nie sprzyjał zbliżający się w USA długi weekend, co skłania inwestorów do zamykania niektórych pozycji. Rosły rentowności obligacji skarbowych, słabł dolar. Drożało złoto, taniała ropa.